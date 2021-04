Verissimo, Marisa Laurito fa una rivelazione shock: “Ho visto il mio corpo dall’alto, seduto”

Sabato 17 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti del sabato pomeriggio. Tra i tanti ospiti accolti dalla padrona di casa Silvia Toffanin, c’è stata Marisa Laurito. L’attrice si è messa a nudo raccontando la sua vita e facendo anche delle rivelazioni importanti.

Infatti, alla domanda della padrona di casa a Marisa riguardo il motivo della mancanza di figli, non è tardata ad arrivare la risposta dell’attrice che ha dichiarato:

Ho avuto un’esperienza extracorporea in cui ho visto il mio corpo seduto, dall’alto.

L’attrice ha poi spiegato il motivo della mancanza di figli affermando che questa importante decisione sia stata dovuta a qualcosa legato alla sua vita precedente. Oltre a ciò, Marisa Laurito ha raccontato del suo breve matrimonio con Renzo Arbore fino a parlare del rapporto con la sua famiglia.

A riguardo ha dichiarato nel salotto di Verissimo:

Papà era terribile, ma gli devo molto. Mamma era una persona straordinaria, una donna meravigliosa che mi ha insegnato il sorriso, l’accoglienza, essere sempre disponibili e aperti. Lei era nata in epoca in cui c’erano i pater familias, invece era una donna molto aperta.

Verissimo, anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ospiti della puntata

Dopo l’intervista all’attrice Marisa Laurito, la puntata è andata poi avanti con il collegamento dallo studio di Amici con una breve intervista a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due attualmente sono impegnati con il serale di Amici e si ritrovano a gareggiare per la stessa squadra.

Anche se spesso non vanno d’accordo per le diverse idee che espongono all’interno della scuola, il loro è un rapporto di grande amicizia come anche dichiarato dalla maestra Celentano. Queste sono state le sue parole: