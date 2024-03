Ospite a Verissimo, Mr Rain ha commosso tutti con il suo racconto. È tornato a parlare del suo brano Due Altalene nello studio di Silvia Toffanin e di quanto profondo sia il significato del testo.

La canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, è dedicata a due bambini che non ci sono più e a quel vuoto che accompagna la loro mamma ogni giorno. Mr Rain è riuscito a stento a trattenere le lacrime e ha confessato che la sua decisione di tornare sul palco dell’Ariston, è dipesa proprio da quel messaggio che lui doveva inviare al mondo. Ogni volta che si è esibito, è poi scappato dietro le quinte e ha pianto, perché ripensava ai due bambini, alla mamma che un anno fa ha avuto la fortuna di conoscere e a quel macigno che è riuscito a portare sulle spalle.

Il racconto del cantante a Silvia Toffanin

Tutto nasce da una storia che mi ha spezzato il cuore in cento miliardi di pezzi, faccio fatica anche a parlarne. A Sanremo, io ogni sera correvo fuori dal palco ed esplodevo in lacrime. Non riuscivo a gestire questo carico emotivo che sprigionavo dentro. Tutto nasce dalla storia di un genitore che ha perso i figli, che erano miei fan. Questa cosa mi ha mandato al tappeto, mi ha veramente sconvolto. Da quella storia mi sono arrivate centinaia di storie. Ho impiegato mesi per scriverla. Questa cosa mi ha davvero cambiato la vita. Non ho mai parlato perché ho sempre cercato di mantenere una certa privacy, questa mamma è una persona che ho conosciuto e che ho anche invitato ai miei concerti. Non ho parole per dire cosa si prova quando una persona ti racconta certe cose. Ci siamo sentiti, è in contatto anche con tutto il mio staff. La prima serata di Sanremo, ci ha mandato questo messaggio. È emozionante, sentirsi utile nonostante sia passato un anno circa da quando l’ho conosciuta.

Ha preferito non fare i loro nomi, ma tutti conoscono la storia di Giada e Alessio. Due fratellini che hanno purtroppo perso la vita due anni fa, per mano del loro papà. L’uomo non riusciva ad accettare la separazione con la loro mamma, ha spezzate le loro vite mentre dormivano e poi si è tolto la vita.

Due Altalene parla dell’assenza che strazia il cuore e della forza per andare avanti, che si fa strada grazie ai ricordi che quelle persone care hanno lasciato quando erano ancora in vita. Il cantante ha confessato che conoscere la mamma di Giada e Alessio è stata per lui la fortuna più grande della sua vita. La scintilla che lo ha aiutato a scrivere Due Altalene e a farla diventare un mezzo di consolazione per tantissime persone.

Tutto è iniziato con Supereroi, il brano con cui ha gareggiato a Sanremo 2023. Ha ricevuto tanti messaggi di ringraziamento, storie di persone che gli hanno spezzato il cuore e così ha capito quanto la sua musica possa fare del bene.

Mr Rain, stop alla musica dopo il nuovo disco? Ecco cosa ha rivelato il cantante

Il 1 marzo è uscito il nuovo album del cantante: Pianeta di Miller. Mr Rain ha confessato, in un intervista con Il Messagero, il suo desiderio di fermarsi per un po’, di godersi la vita, la famiglia, lo studio. Dopo il Festival di Sanremo, ha spento il telefono per una settimana, a volte le pressioni per Mr Rain sono difficili da affrontare.

Dopo questo disco mi fermo. Siamo sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di un sistema che corre troppo veloce. Un artista è costretto a pubblicare una canzone dietro l’altra perché sennò finisce nel dimenticatoio. Non ha senso.

Tuttavia, sembrerebbe che questa pausa al momento non sia proprio possibile, lo attende il tour del nuovo album. Nella stessa intervista, Mr Rain ha commentato anche la decisione di Sangiovanni, che diversi giorni fa ha annunciato lo stop dalla musica: