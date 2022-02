Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Virginia Raffele che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il celebre personaggio televisivo ha un nuovo amore. A dare l’annuncio è stata la rivista settimanale “Oggi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Virginia Raffaele non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il noto personaggio televisivo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la donna di un gossip sono state alcune voci le quali hanno rivelato il nome del suo nuovo fidanzato. Conosciamolo meglio!

Senza alcuna ombra di dubbio Virginia Raffaele è una delle attrici comiche più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si sono fatte sempre più insistenti, la donna si è innamorata. A dimostrarlo è stata la rivista settimanale “Oggi” la quale ha reso pubblica tale notizia.

Non è tutto. Sul web circola anche una foto che ritrae la Raffaele in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si tratta di Thomas Santu, noto attore e cantante. I paparazzi hanno avvistato la coppia presso l’uscita del Teatro Lirico dove la donna era appena andata in scena con il suo spettacolo Samusà.

Tra i fan che attendevano l’attrice romana per ricevere un autografo c’era anche Thomas Santu il quale poi si è allontanata a braccetto con la sua nuova compagna. In un secondo momento, il ragazzo si sarebbe unito a cena con la Troupe.

Thomas Santu: chi è il fidanzato di Virginia Raffaele

Thomas Santu è un giovane cantante e attore. Nato nell’anno 1991, ha ben 10 anni in meno della Raffaele. Attualmente non siamo a conoscenza di molto informazioni riguardo la sua vita privata. Sappiamo che ha partecipato diverse volte a spettacolo teatrali. Tuttavia ha anche fatto diverse apparizioni in televisione e nelle pubblicità.