Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Vittoria Puccini che ha lasciato il mondo del web senza parole. A distanza di molti anni, la celebre attrice ha deciso di rivelare il motivo della separazione con Alessandro Preziosi. Scopriamo insieme cosa successo nel dettaglio.

Di recente Vittoria Puccini è finita al centro della cronaca rosa. La nota attrice si è resa protagonista di un gossip a causa di una dichiarazione emersa in merito alla fine della storia d’amore con Alessandro Preziosi. In occasione di un’intervista, la donna ha spiegato il la ragione per cui i due si sono lasciati.

Senza alcuna ombra di dubbio, Vittoria Puccini è una delle attrici più amate e stimate all’interno del mondo del cinema. La donna è stata legata per molti anni ad Alessandro Preziosi. I due si sono innamorati sul set della serie tv Elisa di Rivombrosa e da lì in poi hanno deciso di vivere la loro relazione anche al di fuori delle telecamere.

Nell’anno 2007 è arrivata la loro prima e unica figlia: Elisa Preziosi. Tuttavia qualche anno dopo la nascita di quest’ultima, precisamente nel 2010, la coppia ha maturato insieme la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, durata ben 6 anni.

A distanza di alcuni anni dal loro addio, la donna ha deciso finalmente di spiegare il motivo che ha spinto la coppia a dividersi. In occasione di un’intervista, con queste parole la Puccini ha raccontato:

Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio. Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa.





Non è tutto. Nel corso della conversazione, l’attrice ha anche rivelato un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai fan. Si tratta di un argomento mai affrontato prima, ossia quello della paura di far soffrire sua figlia: