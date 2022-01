Paura per Vittorio Cecchi Gori il quale è finito in ospedale per complicanze polmonari, ecco i dettagli

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Vittorio Cecchi Gori che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Di recente l’ex produttore cinematografico è finito in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di terrore per Vittorio Cecchi Gori. A causa di gravi problemi di salute, l’ex produttore cinematografico è finito in ospedale. Ad definire meglio le complicanze che hanno colpito l’uomo è stato il professor Antonio De Luca. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cecchi Gori si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma. Di recente l’ex produttore cinematografico è stato colpito da insufficienza polmonare. Antonio De Luca ha fornito alcuni dettagli in merito alle sue condizioni di salute. Stando alle sue parole si tratta di complicanze che:

Sono dovute sicuramente al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo.

Tuttavia nei giorni precedenti l’uomo aveva avuto qualche campanello d’allarme. Infatti, l’ex produttore cinematografico, il quale ha ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino, aveva già accusato difficoltà respiratorie:

Ha avuto il Covid nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria. È stato ricoverato d’urgenza.

Negli anni passati Cecchi Gori è stato accusato per frode fraudolenta. Alla luce di questo l’ex produttore cinematografico ha ricevuto una condanna di ben otto anni. Attualmente si trova agli arresti domiciliari presso il quartiere Parioli di Roma.

Per quanto riguarda le sue generali condizioni di salute, per l’uomo gli ultimi anni non sono stati per niente facili. Infatti, qualche anno a causa di un grave malore finì in coma per alcune settimane. Inoltre nel 2019 subì un intervento per rimuovere un’appendicite con peritonite.