Zaira Nara in crisi Jacob Von Plessen: è colpa di Mauro Icardi

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Zaira Nara che ha lasciato il mondo del web senza parole. La sorella di Wanda Nara sta vivendo un perioso di crisi con il suo compagna Jacob Von Plessen. Il motivo? Sembra che la colpa ricada tutta su Mauro Icardi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante siano passati alcuni mesi da quando Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi, lo scandolo tra quest’ultimo e China Suarez continua a far rumore. Di recente, a finire al centro della cronaca rosa è stata Zaira Nara, Questa volta a rendere la sorella di Wanda Nara protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors relativi al tradimento del celebre calciatore.

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Zaira Nara sta affrontando una crisi sentimentale con il suo compagno Jacob Von Plessen per colpa di Mauro Icardi. Infatti, il ragazzo avrebbe protetto il calciatore mentre incontrava China Suarez a Parigi per tradire sua moglie.

Alla luce di questo, la sorella di Wanda Nara ha deciso di predere le distanze dal suo compagno per riflettere su quanto è accaduto. Infatti, durante il periodo di pausa la donna è volata a Miami con le sue amiche.

A seguito del tradimento di Mauro Icardi con China Suarez, Wanda Nara aveva deciso di perdonare suo marito. A darne l’annuncio era stata lei stessa attraverso il suo profilo Instragram.

L’influencer aveva dichiarato di credere nel perdono e insieme a suo marito ha maturato la decisione di tornare insieme a quest’ultimo. Queste erano state le sue parole:

Perché se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento. Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera.