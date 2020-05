View this post on Instagram

Ieri sera è stata una serata che non ci dimenticheremo mai, ne io, ne Claudio, ne tutti i comici che sono stati con noi. Ci siamo ricordati quello che abbiamo condiviso per tanti anni insieme e forse anche la paura e le emozioni di quei momenti indimenticabili fatti di improvvisazione… Invece ieri tutti noi abbiamo scoperto che ne il tempo e ne la lontananza a rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: L’ amore ❤️ Grazie a tutti i comici, grazie a tutti coloro che erano ieri sera dietro le quinte a far si che questo evento si potesse realizzare, grazie al pubblico che ci ha seguito e che si è commosso nel rivederci insieme. Grazie al mio Claudio @claudiobisio_insta_official siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti😙🦋 . . #zeligcovidedition @zeligofficial @natlivetv