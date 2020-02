Il nuovo parco Nazionale in Australia è meraviglioso Il Parco Nazionale delle Isole Abrolhos Houtman conserva delle meraviglie marine incredibili

Il Parco Nazionale delle Isole Abrolhos Houtman è stato istituito solo di recente ma conserva una biodiversità marina e natura incredibile. Anche se è stato nominato parco nazionale solo di recente, sono passati 400 anni da quando il navigatore olandese Frederick de Houtman ha avvistato l’arcipelago per la prima volta.

Nascita e storia del parco

L’arcipelago è costituito da 192 isole, isolotti e territori rocciosi al largo della costa del Midwest dell’Australia. Il parco nazionale costituito è costituto da 105 isole circondate da coralli tropicali e acque cristalline e incontaminate. La designazione del parco è stata annunciata nel 2017, con un budget di $ 10 milioni stanziato per due anni (dal 2019 al 2021) per sviluppare un piano di turismo sostenibile per la regione. Il denaro è stato messo a disposizione per creare strutture per i viaggiatori con l’obiettivo di una gestione di un turismo sostenibile all’interno del parco.

Questo australiano è il primo parco nazionale creato nell’ambito dell’iniziativa Plan for Our Parks del governo McGowan, che secondo il Dipartimento di Biodiversità, Conservazione e Attrazioni mira a creare almeno cinque milioni di ettari di nuove aree protette nei prossimi cinque anni.

Il parco nazionale delle Isole Houtman Abrolhos

I prossimi due anni quindi, tutti gli occhi saranno puntati sullo sviluppo di un turismo sostenibile nell’area del nuovo parco nazionale delle Isole Houtman Abrolhos. L’arcipelago è bagnato dalle acque tropicali calde che arrivano qui con scorrere della corrente di Leeuwin. E questo gioca un ruolo importante nella flora e nella fauna marina dell’isola.

La destinazione australiana conserva una biodiversità incredibile da valorizzare e tutelare. Altissima è la densità di flora e fauna dei climi tropicali e temperati. Le isole Abrolhos poi sono ricche di storia, su questo sito infatti sono almeno 19 i relitti presenti nelle acque. Quello che però rende davvero incredibile l’intero parco nazionale è la ricchezza della biodiversità che lo contraddistingue come un patrimonio inestimabile per la conservazione di flora e fauna di specie protette.

Cosa diventeranno le Isole Houtman Abrolhos

Il falco pescatore qui ha fatto la sua casa ma in generale l’intero arcipelago è diventato la sede di moltissime specie di uccelli. L’obiettivo è quello di consentire ai viaggiatori di raggiungere il parco nazionale e di soggiornare il territorio con il massimo rispetto per la flora e la fauna presente.

I visitatori potranno fare gite di un giorno all’interno del nuovo parco nazionale anche se alcuni isolotti avranno un accesso limitato a causa delle acque poco profonde. Gli amanti dello snorkeling includeranno il parco nazionale australiano tra le mete imperdibili.