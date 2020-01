Ecco perché avere un cane in casa rende felici

Ecco perché avere un cane in casa ti renderà felice Lo conferma anche la scienza, avere un cane in casa rende felici e fa bene alla salute

Un cane si ama come un figlio: dai nostri animali a quattro zampe riceviamo amore incondizionato e loro in cambio chiedono solo di essere amati, come possiamo negarglielo?

Coccole e carezze di un cucciolo a quattro zampe hanno il potere di far produrre, al nostro organismo, dopamina e ossitocina, i due ormoni che ci rendono felici. Il legame affettivo con un cane inoltre è in grado di migliorare il nostro rapporto con le altre persone e aumentare il nostro benessere fisico e mentale.

L’amore per un cane è indescrivibile

Arthur Schopenhauer scriveva Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato, e non c’è frase migliore di questa che descriva quanto sia incredibile il rapporto tra cani e umani. Certo lui ai tempi non era in possesso di tutto il materiale scientifico che abbiamo noi oggi e che conferma quanto il rapporto con il nostro cucciolo peloso possa renderci felici.

I cani infatti e la loro presenza sono in grado di innescare il rilascio della dopamina e dell’ossitona con la stessa potenza con cui lo fanno i bambini. Questi cuccioli a quattro zampe influiscono sul corpo e sulla mente degli esseri umani offrendo uno stato di benessere e calma.

Il rapporto uomo animale

Nel libro Made for Each Other, l’autrice Meg Olmert approfondisce il rapporto tra uomo e animale affermando che tra loro esiste una sorta di feedback neurochimico che agisce sulla psiche e sui comportamenti.

La scienza conferma che parlando o guardando il proprio animale alcune regioni del cervello, le stesse che attivano le madri quando pensano ai loro figli, si accendono in risposta agli ormoni come dopamina e ossitocina.

Anche per questo i cani vengono utilizzati per la cosiddetta pet therapy, dunque intervengono nella vita delle persone con traumi per aiutarli nel percorso di guarigione.

Un legame affettivo e indissolubile

Il legame tra cani e esseri umani non si può spiegare: sappiamo bene che sul nostro amico a quattro zampe potremmo sempre contare perché lui non ci tradirà mai e anzi, sarà sempre a supporto del suo genitore umano, la cosa più importante che ha.

Un cane inoltre aiuta il proprio padrone anche con le relazioni sociali, questo nuovo e sconosciuto modo di amare può farci interrogare su rapporti con le persone e sui veri e propri legami da coltivare.

Insomma un cane è un’esperienza emotiva bellissima, la più importante che un uomo possa vivere.