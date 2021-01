16enne scappa da casa con influencer conosciuta su TikTok, l’appello disperato della madre: “L’ha plagiata”

Ragazza toscana di 16 anni, Selena Jennifer Castillo, fugge dalla casa presso cui abitava a Reggello per seguire una influencer, rea, secondo i familiari, di averla plagiata. Chi parla è la madre, visibilmente preoccupata per le attuali condizioni della giovane, sparita e irrintracciabile, almeno non direttamente, dallo scorso 14 gennaio.

Selena Jennifer Castillo ha smesso di dare sue notizie

All’inizio l’adolescente le aveva lasciato un messaggio, spiegando che non stava bene dove viveva e che sarebbe andata dal padre o forse da un’amica. Ma dal genitore non si è mai presentata e da lì in poi ha smesso di dare aggiornamenti. Dopo averla cercata e tentato, invano, di contattarla, i parenti hanno deciso di rivolgersi alcuni giorni dopo ai Carabinieri, denunciando formalmente la scomparsa, ma anche a Chi l’ha Visto? e ai social.

Viaggio per l’Italia settentrionale

Insomma, gli affetti di Selena Jennifer Castillo hanno sondato ogni pista per rimettersi in contatto. Quando è andata via la sedicenne non ha portato con sé né i documenti né il cellulare, pertanto c’è timore.

Stando alle prime ricerche, si sarebbe allontanata con un’altra ragazza poco più grande che ha un discreto seguito su Tik Tok. Le due avrebbero intrapreso un viaggio per l’Italia settentrionale, in base almeno alle fotografie pubblicate in rete.

Video nuovo, posto nuovo

In un messaggio sui social Selena avrebbe scritto agli amici di non essere scomparsa e di stare bene. In diversi video condivisi online in pochi giorni, sostiene, di volta in volta, di trovarsi a Venezia, Bologna e Milano, in compagnia di conoscenti. Proprio su quelle immagini i carabinieri di Figline Valdarno si stanno focalizzando per provare a ricostruire l’itinerario delle due ragazze e rintracciarle.

Selena Jennifer Castillo: mamma in apprensione

La madre è convinta che la figlia, già in un periodo delicato, si sia lasciata plagiare e che può essere in difficoltà. Che sia magari stata coinvolta in qualcosa di parecchio brutto, ben al di là della sua età e maturità.