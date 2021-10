Mal tempo in Liguria, nel Savonese la situazione è in peggioramento

Nel corso delle ultime ore si stanno scatenando piogge persistenti nella regione della Liguria. Le forti perturbazioni hanno provocato danni nella provincia di Savona, in particolare l’esondazione del Letimbro in zona Santuario e L’Erro a Pontivrea. La situazione è in peggioramento anche nel centro del capoluogo. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nel centro del capoluogo di provincia la situazione è in continuo peggioramento. Con queste parole si è espresso il governatore Giovanni Toti in merito alla questione:

Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione e anche in città la situazione sta peggiorando.

Disagi nell’imperiese, dove è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale anti Covid di Asl1 del PalaBigauda (tutti i prenotati sono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti).

Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza.

Stando ai dati raccolti da Arpal, l’intensità delle precipitazioni è aumentata nelle ultime sei ore, in particolare nell’area interna della zona centrale della Liguria. In queste ultime sei ore sono caduti: 487.6 mm a Montenotte Inferiore, 367 mm a Rossiglione, 237.6 mm a Sassello e 207.2 mm a Colle di Cadibona.

Non è tutto. A causa del mal tempo le autorità hanno chiuso il tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’A10. Chiusa al traffico anche la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano della città.

