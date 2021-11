Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Amanda Knox che ha lasciato tutto il web a bocca aperta. La ragazza ha deciso di raccontarsi a Le Iene ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’omicidio di Meredith Kercher. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Durante la serata di venerdì 5 novembre, il programma Le Iene è andato in onda sulle reti Mediaset con un’intervista di Amanda Knox. A distanza di ben 14 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, l’autrice ha deciso di parlare per la prima volta con i media italiani. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Amanda Knox è diventata un volto celebre nel mondo mediatico ed in televisione a causa del suo coinvolgimento nell’omicidio di Meredith Kercher. La donna si trasferì in Italia per l’Erasmus e conviveva con la ragazza inglese quando quest’ultima venne uccisa nel 2007. Coinvolto nel delitto di Perugia insieme a lei anche il suo ex fidanzato, Raffaele Sollecito.

Inizialmente Amanda Knox e Raffaele Sollecito vennero condannati per poi essere assolti in Appello. In un secondo tempo la legge decise di dichiarare di nuovo una condanna per entrambi. Infine furono definitivamente dichiarati non colpevoli ottenendo la libertà.

Dopo essere trascorsi più di dieci hanno dall’omicidio di Meredith Kercher, la diretta interessata ha approvato a rilasciare un ‘intervista a Le Iene. Alla luce di questo l’inviato Gaston Zama è volato a Seattle per porle alcune domande. Così è iniziato il racconto della donna:

In 4 anni di carcere ho visto i media italiani dipingermi come la più brutta persona, non mi conoscevano, non mi parlavano. Hanno inventato la persona più brutale del mondo. L’immagine di me era di una bugiarda, razzista, ossessionata dal sesso, che voleva male alla gente. Tutto quello che di più brutto si può dire di una donna l’hanno riferito a me.





Non è tutto. L’inviato de Le Iene ha poi spostato l’argomento su Rudy Guede, l’unica persona che al momento risulta essere colpevole e condannato per l’omicidio. Queste sono state le parole dell’autrice in merito alla vicenda: