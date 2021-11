Alla luce della libertà di Guende Libero, Amanda Knox ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, ecco le sue parole

A seguito della pubblicazione della notizia sulla liberazione di Rudy Guede, Amanda Knox si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Nelle sue dichiarazioni diffuse da lei stessa tramite Twitter, la celebre scrittrice ritiene doveroso che il colpevole dell’omicidio di Meredith Kercher si assuma le sue responsabilità.

A seguito della notizia di Rudy Guede libero, sui social è emerso di nuovo il caso dell’omicidio di Meredith Kercher. Alla luce dello sconto di pena che ha sancito la libertà del colpevole del delitto a Perugia, Amanda Knox ha deciso di esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel processo dell’omicidio di Meredith Kercher erano coinvolti Rudy Guede, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Il primo è stato condannato in quanto colpevole mentre la scrittrice americana ha ottenuto l’assoluzione insieme al suo ex fidanzato Raffaele Sollecito, dopo esser stati entrambi in carcere.

Di recente Rudy Guede è tornato libero ed Amanda Knox ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito. Queste sono state le sue parole sul suo profilo Twitter:

Guede possiede un enorme potere di guarire le ferite degli altri danneggiati dalle sue azioni. Può dire la verità, assumersi la responsabilità e smetterla di incolparmi per lo stupro e l’omicidio di Meredith Kercher, che moltissime prove dimostrano ha commesso da solo.

Si tratta di un gesto che la stessa scrittrice ritiene necessario per porre fine alle varie speculazioni e ricostruire la sua reputazione ormai danneggiata. Non è tutto. Stando a quanto dichiarato dalla donna, lei stessa sarebbe anche pronta ad offrire perdono a Guede:

Se solo mostrasse vero rimorso gli augurerei ogni bene. Le persone cambiano, Rudy è cambiato? Dicono che la verità rende liberi, oggi lui è libero ma deve ancora dire la verità.

Nel suo sfogo Amanda Knox ha sollevato numerose critiche anche nei confronti dei media. Il mondo mediatico descrive Rudy Guede come “unico” colpevole, un dettaglio che implica che ci fossero più responsabili. Alla luce di questo sarebbe opportuno che l’uomo dichiari ufficialmente le sue colpe in modo da smentire quest’idea.