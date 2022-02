Vince 25mila euro alla lotteria degli scontrini ma non può ritirarli. Questa è la storia di Angelo Buono il quale è riuscito a vincere una buona somma di denaro grazie alla lotteria degli scontrini ma il premio non gli spetta. Il motivo? Il pagamento è stato effettuato con una carta di credito non intestata a lui. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Non capita tutti i giorni di vincere 25mila euro alla lotteria. Eppure ad Angelo Buono è capitata questa rara fortuna. Tuttavia, quello che doveva essere un evento da festeggiare si è trasformato in una questione legale. Ecco tuti i dettagli.

Angelo Buono, originario di Monza, si è recato presso il supermercato Esselunga in cui ha effettuato una spesa da 100 euro grazie alla quale he vinto 25mila euro alla lotteria degli scontrini. Tuttavia, l’uomo ha effettuato il pagamento con la carta di credito intestata alla moglie.

Alla luce di questo, così come recita una risposta ad una domanda tra le Faq sul sito della lotteria degli scontrini:

No, per partecipare e per reclamare un eventuale premio è necessario che il codice fiscale associato al codice lotteria sia associato anche allo strumento di pagamento elettronico utilizzato per l’acquisto..

Angelo Buono si affida ad un avvocato

Tuttavia, il 46enne monzese si è rivolto ad un avvocato con il fine di fa valere le sue ragioni. Queste sono state le sue parole in merito alla decisione di ricorrere ad un legale:

Avevo generato il mio codice e ho pagato con la carta di mia moglie. Mi è stato comunicato tramite raccomandata da parte di Adm di Roma che sono il vincitore monzese della lotteria degli scontrini per 25mila euro – ha spiegato Buono – Sono quindi stato alla sede di Milano dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli convinto di poter ritirare i miei 25mila euro e ho consegnato la documentazione inerente alla vincita e lì mi è arrivata la doccia fredda: non mi danno il premio perché come da regolamento non posso usare la carta di mia moglie.



Angelo Buono ha deciso di riprendersi la sua rivincita e, per evitare che altre persone possano cadere nel suo stesso “errore“, ha voluto raccontare la sua brutta esperienza: