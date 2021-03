Assembramenti davanti ai supermercati Lidl, la gente si accalca per comprare un nuovo prodotto

Tutti alla riscossa per acquistare il robot da cucina in offerta

La catena di supermercati Lidl lancia l’offerta del robot da cucina e tutti lo vogliono. Dunque, si sono creati moltissimi assembramenti nei vari punti vendita del marchio in diverse località d’Italia dove la folla ha atteso l’apertura dei supermercati, creando quindi assembramenti, al fine di aggiudicarsi l’elettrodomestico.

Una vera e propria gara quella che si sta verificando in questi giorni nella catena di supermercati Lidl. Il famoso marchio, infatti, sta sponsorizzando il robot da cucina Monsieur Cuisine Connect nei vari punti vendita d’Italia. E tutto ciò ha provocato una folla di persone alla riscossa per acquistare il piccolo robot da cucina.

Dunque, le immagini che arrivano dai veri punti vendita d’Italia dei vari supermercati Lidl non sono per niente rassicuranti. Sono stati moltissimi gli assembramenti che si sono verificati per aggiudicarsi, magari, l’ultimo robot da cucina esposto. Lo stesso episodio è accaduto quando la Lidl ha sponsorizzato le scarpe, diventate una vera e propria moda.

Il motivo degli assembramenti nei supermercati Lidl

Ricordiamo che la Lidl sponsorizza il robot da cucina dal 2018. Tuttavia, però, il boom di vendite dell’elettrodomestico si sta verificando proprio in questi mesi. Tanto che in Spagna la famosa catena di supermercati è stata costretta a ritirare il prodotto dal commercio per aver violato il brevetto del Bimby.

Per cui la vendita del robot da cucina in questi giorni sta facendo molto discutere soprattutto per gli assembramenti che si stanno creando nei vari supermercati al fine di acquistare il prodotto. Tanto che le immagini giunte da Milazzo sono davvero sconcertanti. Dunque pur di acquistare il robot da cucina c’è chi farebbe follie, dal momento che ha un prezzo minore del rispettivo concorrente Bimby.

Ma quali sono le qualità del robot che sta facendo impazzire tutti? Il Mosieur Cuisine Connect ha moltissime funzioni. È infatti capace di frullare, rosolare, mescolare e impastare. Presenta, inoltre, delle ricette preimpostate e, dotato di touch screen, ha un costo di 349 euro. Un prezzo sicuramente più basso del rivale Bimby.