Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Berni. Il panettiere di via Paolo Sarpi a Milano è morto a causa del contagio da Covid-19. L’uomo durante il periodo di lockdown compiva ogni giorni gesti di grande solidarietà. Infatti, donava i suoi prodotti a chi ne aveva più bisogno lasciandoli all’interno di una cesta e ponendola fuori dal suo negozio.

Berni, conosciuto da tutti così Gianni Berardino, era un panettiere in via Paolo Sarpi a Milano. Era affetto da Coronavirus e purtroppo non ce l’ha fatta. Adesso, tutta la comunità lo ricorda come uomo dotato di un gran senso di solidarietà, pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno. Ed è proprio così che ha fatto Gianni, lasciando fuori dal suo negozio dei cesti pieni delle sue sfiziosità per i più bisognosi.

Berni era considerato un famoso fornaio in via Paolo Sarpi a Milano. L’uomo, da ormai 30 anni, con le sue specialità rendeva contenti grandi e piccoli. Voleva dare un contributo ad aiutare chi si trovasse in difficoltà economiche durante il periodo di lockdown e per questo motivo lasciava dei cesti con dentro il pane ed un semplice messaggio:

Per andare incontro a chi ha bisogno. Servitevi pure e pensate anche agli altri.

Purtroppo, in questa seconda ondata di pandemia, Gianni Bernardino ha contratto il Coronavirus e non ce l’ha fatta. L’uomo se ne è andato a 76 anni lasciando un vuoto incolmabile per tutta la sua famiglia e tutti i clienti del suo negozio.

Peraltro, Berni non era solo un semplice fornaio, al contrario era un vero e proprio tuttofare. Dall’orafo al venditore di penne stilografiche, al fotografo di moda, fino ad arrivare alla copertura della carica di sindaco a Trezzano, l’uomo era pieno di energie e voglia di vivere.

Ieri, mercoledì 11 novembre, sono stati celebrati i suoi funerali. Gianni Bernardino diceva sempre questa frase: