Bonus cultura 2022 per i nati nel 2003: ecco tutti i dettagli

Per i nati del 2003 arriva il Bonus cultura 2022, ecco come richiederlo e come funziona

Arriva il bonus cultura 2022 per i ragazzi nati nel 2003. Questi ultimi potranno accedere alla cultura, allo svago, ai cinema, agli spettacoli teatrali e percorsi di studio. Si tratta di una somma di denaro pari a 500 euro i quali potranno essere spesi sotto forma di voucher. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Il Bonus Cultura 2022 ha trovato subito posto nel governo di Mario Draghi. Grazie ad una somma di denaro pari a 500 euro, le persone nate nell’anno 2003 potranno accedere a numerose attività di intrattenimento e apprendimento. Si tratta di un progetto già funzionante e operativo a cui possono accedere i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età.

Senza alcuna ombra di dubbio la cultura è uno strumento di rilevante importanza per incitare i giovani ad essere più coinvolti in ogni ambito della società. Alla luce di questo, anche quest’anno i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età riceveranno il bonus cultura.

Per i ragazzi nati nell’anno 2003 il bonus 500 18App è garantito. Tuttavia bisogna attendere pochi giorni prima di accedere alla piattaforma apposita e scaricare il voucher. Si tratta di una misura ben apprezzata da tutti i giovani i quali non dovranno più mettere i soldi da parte per andare ad un concerto o partecipare ad un corso di specializzazione.

Per i nati del 2002 18App ha aperto le porte il primo aprile 2021 e gli ha dato la possibilità di scaricare il buono fino al 31 agosto 2021. Dunque, è intercorso un intervallo di tempo di cinque mesi, lo stesso che probabilmente verrà concesso a quelli nati nel 2003.

Bonus Cultura: come accedere al portale 18App

Tuttavia, per richiedere il bonus cultura occorre registrarsi al portale 18App per cui è necessario richiedere le credenziali relative allo Spid, ossia Sistema Pubblico di Identità Digitale. Infine, grazie a tale bonus è possibile acquistare non solo dischi e libri ma anche strumenti digitali.