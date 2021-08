Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Terme, ideato per incentivare l’acquisto di servizi termali, soprattutto in epoca post covid. Tale bonus non è per nulla legato al nucleo familiare o all’Isee. Ecco tutti i dettagli riguardo questo bonus che si rivolge a tutti i cittadini residenti in Italia.

Forse non tutti sono a conoscenza del Bonus Terme, un incentivo pensato dallo Stato per permettere l’acquisto di servizi termali. Il bonus consiste in uno sconto del 100% e non è per nulla legato al numero di persone presenti nel nucleo familiare o all’Isee.

Lo scopo di tale bonus è quello di far ripartire il turismo, per molto tempo bloccato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Oltre a ciò, scopo del Bonus Terme è quello di incentivare i servizi termali. In un’intervista rilasciata all’Ansa, Massimo Caputi, presidente del Federterme, si è espresso riguardo il turismo con queste parole:

Italia in overbooking per mare, campagna e anche montagna, mentre soffrono le città d’arte che di solito questo periodo e ancora di più nel prossimo mese sono frequentate da stranieri. Si ricordi cosa è accaduto lo scorso anno. Luglio ed agosto da record e poi nuovi lockdown. La resistenza incomprensibile di alcuni a vaccinarsi rischia di essere dannosissima per tutti.

E, riguardo la situazione delle terme, Massimo Caputi ha dichiarato:

Ora la ricerca dei cittadini di prevenzione e benessere sta dando buoni risultati, inoltre stiamo assistendo moltissimi soggetti che hanno avuto il Coronavirus e nelle terme trovano tutti gli elementi per migliorare la loro salute.

Bonus Terme: come richiederlo e come funziona

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza deve sapere che il Bonus Terme prevede uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto di servizi termali. L’importo massimo previsto è di 200 euro. Ma come richiedere il bonus? A spiegarlo lo stesso Massimo Caputi con queste parole: