Un lutto gravissimo ha colpito il mondo del cinema e delle televisione statunitensi nei giorni scorsi. Martedì notte, infatti, ha perso la vita Brad William Henke, ex giocatore di football americano e attore di moltissime serie tv di grande successo anche oltre oceano. A darne la notizia è stato il suo agente, che non ha però specificato le cause del decesso.

Henke era nato a Columbus, in Nebraska, nel 1966. Un talento ed una stazza incredibile lo fecero avvicinare al mondo del football americano fin da giovanissimo. Giocò per la squadra dell’Università dell’Arizona e fu subito notato dalle grandi società d’America.

Nel 1989 venne selezionato al draft della National Football League (NFL), massimo campionato del Paese, dalla squadra dei New York Giants, ma contro ogni aspettativa rifiutò l’ingaggio.

Successivamente firmò un contratto con i Denver Broncos, arrivando addirittura a disputare il XXIV Super Bowl.

Nel 1994, a seguito di diversi gravi infortuni e interventi all’anca, decise di ritirarsi dall’attività agonistica professionistica.

Due anni più tardi, nel 1996, grazie alla raccomandazione del campione della NFL e amico Rod Martin venne selezionato per recitare in alcuni spot pubblicitari.

Da lì, partì poi la sua carriera attoriale, che lo ha portato a recitare in diversi film e serie tv di enorme successo non solo in territorio a stelle e strisce, ma anche in tutto il resto del mondo.

La carriera da attore di Brad William Henke

I primi ruoli interpretati da Brad William Henke arrivarono nel 1996. In quell’anno, infatti, ebbe delle piccole parti nei film Un marito quasi perfetto, The Fan – Il Mito e in Space Jam, con il grande Michael Jordan.

Sempre per il cinema, ha poi recitato in Fuori in 60 secondi, Partnerperfetto.com, The Zodiac, Jobs, Pacific Rim del grande Guillermo Del Toro, Fury, del regista David Ayer e con Brad Pitt e l’acclamato Split, diretto dal regista rivelazione indiano Night Shyamalan.

Molto importante anche la sua carriera in televisione. Ha infatti recitato in importantissime serie tv come E.R – Medici in prima linea, Chicago Hope, Due Poliziotti a Palm Beach, Lost, Grimm e, ultima in ordine temporale, Orange Is The New Black.

Henke aveva solo 56 anni e se ne è andato, come anticipato, per cause ancora da chiarire.