Brutto incidente per Mario Draghi, ecco cosa è successo al Premier

Sono state queste ore di apprensione per il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nella mattina di lunedì 19 aprile, infatti, il Premier è stato coinvolto in un brutto incidente, verificatosi nel quartiere Parioli a Roma, in via Bruno Buozzi. Più precisamente, Mario Draghi ha subìto un tamponamento con tre auto. E lo scatto che dimostra la sua brutta disavventura sta facendo il giro del web.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è reso protagonista di un sinistro che, fortunatamente, non ha provocato feriti. Intorno alle ore 9 della mattina di lunedì 19 aprile, l’auto su cui viaggiava il premier, una Bmw, ha subìto un tamponamento con altre due auto, una Volkswagen Passat e una Lancia Ypsilon.

Dopo il brutto incidente, il Presidente del Consiglio è sceso dalla vettura su cui viaggiava per accertarsi che il sinistro non avesse causato feriti. Inutile descrivere la sorpresa di coloro che sono rimasti coinvolti nel tamponamento e che si sono trovati davanti la figura di Mario Draghi sceso dalla propria auto.

Brutto incidente per Mario Draghi, lo scatto che lo ritrae sta facendo il giro del web

Il momento in cui il premier è sceso in strada per accertarsi dell’assenza di feriti è stato immortalato e pubblicato nella pagina ‘Welcome to Favelas’. Nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione, il post in questione è diventato virale e sta facendo il giro del web.

Oltre a ciò, Mario Draghi ha scambiato anche due parole con gli automobilisti coinvolti nel sinistro proprio per accertarsi che nessuno di loro avesse riportato dei danni importanti. Solamente dopo aver avuto la certezza che il brutto incidente non ha causato feriti, il Presidente del Consiglio è salito nuovamente a bordo della vettura.

Attualmente le dinamiche dell’accaduto non sono chiare. Molto probabilmente il tamponamento potrebbe essere stato il frutto di una svista. In quel momento, lo stupore tra residenti e passanti ha predominato la scena. Infatti, sono stati molti coloro che, attirati dall’incidente, hanno visto il premier Mario Draghi.