Un uomo ha deciso di scavare un tunnel per poter spiare indisturbato l'ex moglie. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto...

Il karma è sempre in agguato. Griselda Santillán, una donna di 58 anni, e César Arnoldo Gómez, che di anni invece ne ha 50, lo sanno bene. I due vivono nello stato di Sonora, in Messico. Si sono frequentati per 14 anni. Poi la loro storia d’amore è finita. La donna è riuscita a divorziare dal marito. E lui ha pensato bene di spiarla scavando un tunnel. Ma la cosa gli si è ritorta contro.

Dopo 14 anni di matrimonio, ma anche di continui litigi, gelosie e anche maltrattamenti, i due hanno divorziato. Ma l’uomo non era intenzionato a lasciare stare l’ormai ex moglie.

Lei non sapeva niente, ma César Arnoldo Gómez ha pensato bene di scavare un tunnel per poterla spiare. Un piano che è andato completamente storto.

L’uomo è infatti rimasto intrappolato per 24 ore in quel tunnel. Ha rischiato di perdere la vita in quel buco che aveva scavato per controllare quello che faceva l’ex moglie.

La donna aveva cominciato a sentire strani rumori sotto casa, ma non ha indagato. Fino a quando non ha cominciato a sentire delle grida e delle urla. Ha chiamato un vicino di casa e insieme hanno trovato della terra smossa, delle pale, una bottiglia d’acqua vuota. Quando si è avvicinata a quel buco, ha riconosciuto la voce dell’uomo che era rimasto intrappolato dentro. Era il suo ex marito, César Arnoldo Gómez!

La donna ha chiamato il servizio di emergenza e la polizia. Lui aveva un ordine restrittivo, non poteva stare lì. Pompieri e paramedici gli hanno salvato la vita. Era fortemente disidratato.

Arnoldo avrebbe potuto perdere la vita soffocando in quel tunnel. Non fosse stato per l’ex moglie che lo ha salvato appena in tempo. L’uomo era ossessionato da lei e credeva che avesse un altro uomo. Si era spinto però troppo oltre. E ne ha pagato le conseguenze. Poco prima su Facebook aveva scritto:

Sei la cosa più grande che esista nella mia vita. Non smetterò mai di amarti.

Il giudice ha deciso che dovrà trascorrere tre mesi in prigione per aver violato la restrizione imposta.