Coronavirus, bambini e mascherine: quando servono I bambini si devono abituare alla mascherina? Quale devono indossare e quando durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus?

Coronavirus, bambini e mascherine, cosa devono sapere i genitori? Quando i bambini le devono indossare e quali devono scegliere? Quali sono i casi in cui l’obbligo di mascherina per i minori non è previsto? Tante domande a cui dobbiamo dare risposte.

Sono i pediatri a rispondere a tutti i dubbi legittimi dei genitori che devono capire come far indossare le mascherine ai bambini e quando sono veramente necessarie. C’è da dire che le mascherine chirurgiche e quelle di stoffa non proteggono chi le indossa, ma proteggono le persone con cui si viene a contatto.

Se le indossiamo tutti, rispettando comunque il distanziamento fisico, ci proteggiamo a vicenda, riducendo il rischio di ammalarsi di Covid-19. Anche nel caso in cui si sia tra le persone malate asintomatiche, che comunque escono, vanno in giro e inconsapevoli possono diffondere il virus.

Anche le mascherine per bambini si possono fare con il fai da te.

I bambini devono indossare le mascherine

Anche i bambini devono indossare le mascherine. Vanno indossate nei luoghi chiusi e ogni volta che non si può mantenere una distanza tra le persone di un paio di metri, anche all’aria aperta se necessario. Non tutti i bambini, però, devono indossarle. Sotto i sei anni non sono obbligatorie, così come non lo sono per chi soffre di malattie respiratorie che con la mascherina potrebbero avere difficoltà. Nel caso di bambini a rischio, meglio usare le mascherine FFP2 e non quelle chirurgiche o di stoffa.

Come si indossano le mascherine

Gli esperti consigliano di coprire con la mascherina naso e bocca. Gli elastici vanno fissati alle orecchie. Prima di indossarle, minori e adulti, devono lavarsi le mani con acqua tiepida e sapone, sfregando per bene per almeno venti secondi. Quando la si indossa non si deve toccare la parte anteriore e, in linea generale, è bene evitare di toccarsi troppo spesso il viso. Quando si rimuovono, vanno tolte dagli elastici posti dietro le orecchie, vanno gettate nell’indifferenziato se sono usa e getta o messe subito a lavare se sono riutilizzabili. Lavatevi poi sempre bene le mani.

Come devono essere le mascherine per i bambini

Sappiamo che le mascherine per gli adulti hanno una misura di 15 centimetri per 30 centimetri, mentre per i bambini sono più piccole e di solito misurano 12 centimetri per 25 centimetri.