Coronavirus, Fausto sconfigge la malattia e riapre la palestra Dopo settimane di ricovero, Fausto ha sconfitto il Coronavirus ed è pronto a riaprire la palestra

Questa è una delle tante storie di rinascita dopo aver combattuto a lungo contro il Coronavirus, una malattia che purtroppo lascia molti strascichi, fisici e psicologici. Ma Fausto, il protagonista della storia, vuole andare avanti. Ed è pronto a riaprire la sua palestra.

Fausto Russo ha 38 anni e per un mese è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. L’uomo, proprietario di una palestra insieme alla moglie, ha trascorso 30 giorni in ospedale, dei quali 7 con il casco pressurizzato. Fino al 25 marzo ha tenuto l’ossigeno, perché da solo non riusciva a respirare.

Il 19 aprile, finalmente, la bella notizia: l’esito del tampone era risultato negativo. Poteva essere dimesso e, soprattutto, poteva riabbracciare la sua famiglia, dalla quale è rimasto separato per troppo tempo. L’uomo è padre di due figli: il primo gli ha chiesto di non lasciarli, mentre il secondo aveva temuto per la sua vita.

Adesso, nel giorno in cui palestre, piscine e centri sportivi possono riaprire in Italia, in questa Fase 2 che procede lentamente per riportare un po’ di normalità, lui insieme alla moglie è pronto a riaprire la loro palestra di Scauri, in provincia di Latina, per gettarsi tutto alle spalle. Dopo tre mesi di chiusura degli impianti sportivi, è ora di ripartire, secondo le regole previste dall’ordinanza resa nota dalla Regione Lazio.

La palestra, come ogni altro impianto sportivo, è rimasta chiusa per tre mesi.

La famiglia ha potuto avere i 600 euro di bonus, ma tra bollette e affitto le spese sono davvero tantissime. Hanno anche un mutuo sulle spalle e non possono rimanere indietro. Ma come loro, molti altri sono nelle stesse condizioni.

L’importante, ora, però, è che Fausto è tornato a casa dalla sua famiglia e potrà presto tornare nella sua palestra e accogliere, ovviamente in tutta sicurezza, i clienti che torneranno ad allenarsi da lui.