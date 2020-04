Coronavirus: Pamela, la donna incinta guarita grazie alla plasmaterapia Coronavirus, donna incinta guarita grazie alla plasmoterapia: ecco in cosa consiste

Nelle ultime ore, sul web, non si fa altro che parlare di lei. Pamela è una donna incinta, di circa 28 anni, di Mantova, che è stata curata dal Coronavirus grazie alla plasmaterapia. È è stata definita la prima paziente al mondo. Di cosa si tratta?

La plasmaterapia è una tecnica attraverso la quale viene estratto un plasma iperimmune da una persona che ha già avuto il Coronavirus e che è guarita. Si vanno a creare anticorpi per sconfiggere il Coronavirus, in una persona malata.

Pamela è stata sottoposta al trattamento insieme ad altri quattro pazienti. È stata ricoverata in ospedale lo scorso 9 aprile e nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate in modo drastico.

La plasmaterapia ha dato tanta speranza, sembra funzionare! Pamela si è definita una donna rinata, dopo il trattamento.

Sono state numerose le persone che dopo essere guarite dal temuto virus hanno donato il proprio sangue agli esperti, per permettere loro di verificare la presenza di eventuali anticorpi e dare quindi speranza alle persone ancora malate.

L’attuale situazione in Italia:

Negli ultimi due giorni i dati hanno riportato un decremento delle persone attualmente positive. Lo scorso 20 aprile, il numero delle persone positive è diminuito di 20 persone, mentre ieri 21 aprile, è diminuito di 528 persone. Da 108237 positivi, il numero è sceso a 107709.

La data per il lockdown è stata fissata al prossimo 3 maggio, ma il Governo è stato chiaro. Dopo questa data sarà avviata la fase 2, ma ciò non vuol dire che tutto verrà riaperto e la vita tornerà alla normalità. Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna buttare nel cestino tutto quello fatto fino adesso. Le riaperture avverranno in modo graduale e gli italiani dovranno continuare a prendere le giuste precauzioni e a mantenere distanze sociali.