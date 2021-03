Tragico incidente a Bari, furgone tranciato dal guardrail, muore cantante 25enne: era diventato papà da poco

Nella mattina di lunedì 22 marzo, alle ore 7, un tragico incidente è avvenuto sulla strada che collega Modugno con il quartiere Carbonara di Bari. Il tragico evento ha causato la morte di un 25enne, Carlos Modugno. Rimasto gravemente ferito, invece, il conducente trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico.

Si chiamava Carlos Modugno il giovane 25enne che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in provincia di Bari. Più precisamente, la tragedia si è consumata sulla strada che collega Modugno con il quartiere Carbonara di Bari. Mentre il passeggero è morto sul colpo, il conducente 21enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico.

Stando alle ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto questa mattina alle ore mentre i due si stavano recando a lavoro presso una ditta di pulizie dove erano impiegati. I due viaggiavano su un furgone Berlingo il quale, per cause ancora da accertare, è finito contro il guardrail che ha distrutto la vettura.

Al momento sembra che non ci sono segni di scontro con altre auto. Sarà compito dei Carabinieri accertare le cause per cui la vettura sia finita fuori strada. Le ipotesi fatte riguardano l’eccesso di velocità, un ostacolo improvviso, una distrazione o un malore.

Immediato è stato l’intervento del 118 il cui tentativo non è riuscito, però, a salvare il ragazzo. L’impatto ha provocato ferite talmente gravi che hanno fatto perdere al 25enne la vita sul colpo. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri di Modugno che si stanno occupando di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Dunque il tragico incidente non ha lasciato scampo al 25enne Carlos Modugno che è morto sul colpo mentre si stava recando al lavoro presso una ditta di pulizie. Il giovane era impiegato insieme al collega 21enne con il quale stava viaggiando. Ulteriori accertamenti dei Carabinieri potranno far luce su quanto accaduto.