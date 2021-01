Donna azzannata dal rottweiler del figlio e trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni

Una signora di 73 anni è stata azzannata nella sua abitazione dal rottweiler del figlio e ha perso una gamba. L’episodio è accaduto a Marina Di Ginosa, ma non è dato finora sapere che cosa abbia indotto il cane ad attaccare. La donna era abituata alla sua presenza poiché vive in casa con il figlio.

Rottweiler sbrana signora: necessario intervento chirurgico

Per le gravi lacerazioni subite, la 73enne ha subito l’amputazione della gamba destra ed è tuttora in gravi condizioni. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove, in seguito all’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri, la paziente è stata ricoverata.

Rotto l’osso della caviglia

Sul posto sono inoltre accorsi gli addetti dell’Asl e le guardia ecozoofile di Fareambiente, che stanno valutando quale destino riservare al cane, attualmente rinchiuso, nel recinto di casa, in una gabbia. La signora vive col figlio in un’abitazione con due rottweiler. In quel frangente si trovava da sola con loro, una femmina e un maschio, quando quest’ultimo le è saltato addosso. L’attacco è stato talmente violento da procurarle la rottura dell’osso della caviglia.

A trarla in salvo da conseguenze ancora peggiori è stato un ragazzo, che casualmente si trovava nei paraggi. Prontamente ha avvertito il proprietario dell’animale, figlio della donna aggredita. Lui è intervenuto per aiutare la settantatreenne e liberarla dalla morsa del cane.

Non vi sarebbero stati dei comportamenti analoghi

Le ragioni dietro all’aggressione restano finora ignote e non è nemmeno dato sapere se il rottweiler vivesse in cattività o in condizioni di maltrattamento. Tuttavia, la signora ha sempre convissuto, fino a qualche giorno fa, con i due cani e non vi erano stati, in base alle informazioni raccolte, analoghi episodi.

Cruciale l’intervento in difesa dal rottweiler

La 73enne avrebbe potuto riportare conseguenze decisamente più serie, qualora il giovane che passava nei pressi della residenza non avesse avvisato il figlio, proprietario dei rottweiler.