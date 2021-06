La città di Forlì è in lutto dopo il dramma che si è verificato nella notte dello scorso 4 giugno. Leonardo Monaco, un ragazzo di 16 anni ricoverato nel reparto di Oncoematologia presso l’Ospedale di Rimini, non ce l’ha fatta ed è morto a causa di una leucemia fulminante.

Il dramma che ha provocato la morte di Leonardo si è verificata in meno di 48 ore. Lo scorso 3 giugno, infatti, Leonardo Monaco è stato ricoverato presso il reparto di Oncoematologia presso l’Ospedale di Rimini. Qualche giorno prima, dopo aver fatto alcune analisi per indagare su alcuni problemi fisici del 16, i genitori di Leonardo hanno ricevuto la terribile notizia.

Dal momento che i risultati degli esami di Leonardo non hanno lasciato alcun dubbio, i medici hanno potuto procedere con la diagnosi: leucemia mieloide. Dunque, si è intervenuti immediatamente con l’inizio di un ciclo di chemioterapia. Dopo l’inizio delle prime cure, però, qualcosa è andato storto e per Leonardo non c’è stato nulla da fare.

Poche ore dopo, infatti, Leonardo ha scatenato un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo. É morto nella notte del 4 giugno 2021. Senza ombra di dubbio il 16enne ha lottato ed ha cercato di resistere fino all’ultimo ma alla fine questo terribile male ha avuto la meglio.

Dramma a Forlì, Leonardo morto a 16 anni a causa di una leucemia mieloide: conoscere la malattia

La leucemia mieloide cronica è un tipo di leucemia che si sviluppa a partire dal midollo osseo. Tale patologia può progredire molto velocemente e si può rivelare una malattia molto aggressiva. Non a casa, l’aggettivo fulminante viene utilizzato per indicare la violenza di questo brutto male.

Se il tumore viene preso in tempo, elevato sarà il tasso di guarigione. Tuttavia, come nel caso del giovane Leonardo, se scoperta quando ormai non c’è più nulla da fare, la patologia provoca la morte del paziente.