Dramma a Pistoia dove un uomo di 51 anni, residente a Seravezza, in provincia di Lucca, è morto in seguito a una terribile fatalità. L’uomo si è accorto che il suo amico alla guida stava perdendo il controllo dei freni del camion sul quale stavano viaggiando e ha cercato di salvarsi gettandosi fuori dal veicolo in movimento.

Il giorno 20 aprile 2021 un’incredibile tragedia ha colpito Seravezza, in provincia di Pistoia. Un uomo si è gettato dal camion in corsa pensando che il guidatore non fosse in grado di gestirlo a causa di un malfunzionamento dei freni. Per il forte impatto sull’asflalto, la vittima ha sbattuto la testa violentemente ed è morto.

L’uomo deceduto in questo tragico incidente è un operaio di 51 anni residente a Seravezza, Lucca. Lui stesso stava viaggiando nell’autocisterna insieme ad un suo collega quando all’improvviso è avvenuta l’incredibile fatalità che ha segnato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Stando al racconto dei Carabinieri, colui che era alla guida avrebbe iniziato a perdere il controllo del camion in quanto i freni non avrebbe risposto ai suoi comandi. Alla luce di questo il 51enne, temendo che la situazione finisse nei peggior dei modi possibili, ha aperto lo sportello e si è gettato fuori dall’autocisterna mentre era in corsa.

In questo modo la vittima ha sbattuto la testa violentemente sul terreno. Nel frattempo l’uomo alla guida dell’autovettura è riuscito è bloccare il camion facendolo strusciare lungo la parete della montagna che delimita il borgo esterno della carreggiata

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto provando a rianimare la povera vittima. Tuttavia, invani sono stati i tentativi dei soccorsi a mantenerlo in vita. L’uomo è deceduto a causa del forte colpo di testa sull’asfalto. La paura e il panico avevano convinto l’uomo che la cosa migliore da fare fosse quella di gettarsi in strada ma così facendo ha perso la vita a soli 51 anni.