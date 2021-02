Dramma nel milanese: Andrea muore a 23 anni

Nella mattinata di ieri, sabato 27 febbraio, sulla Padania superiore, all’altezza di Bellinzago Lombardo, comune del Milanese, è tragicamente morto Andrea Oliva. Il giovane, che aveva solo 23 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale mentre, a bordo del suo veicolo, ha finito per schiantarsi contro un’auto.

Andrea Oliva: amava le moto da cross

Originario di Segrate, cittadina al confine con il capoluogo lombardo, il classe 1998 amava le moto da cross, come quella che guidava al momento dello scontro. In passato aveva frequentato l’Ipsia Luigi Settembrini, scuola di Milano, in zona Cimiano.

I medici non hanno avuto nessuna chance

Secondo le ricostruzioni della dinamiche fin qui note, il sinistro, che è costato il prezzo più alto al ventitreenne Andrea Oliva, è avvenuto poco prima delle ore 10.30. Si è scontrato con una vettura condotta da un uomo di 73 anni, uscito illeso dall’impatto.

L’Azienda regionale urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze e l’elisoccorso in codice rosso ma gli operatori sanitari accorsi sul posto non hanno avuto alcuna possibilità di trarre in salvo il giovane. Hanno trovato Andrea in disperate condizioni di salute. Dopo una prima, rapida, stabilizzazione sul posto, l’hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove ai medici è unicamente toccato constatarne il decesso.

Indagini dei carabinieri

I carabinieri di Cassano d’Adda hanno raggiunto il luogo dell’accaduto a Bellinzago per eseguire le opportune indagini, atte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità penali.

Andrea Oliva: le ipotesi sulla morte

Stando alle prime informazioni trapelate, sembra che la moto di Andrea Oliva sia andata a sbattere in modo molto violento contro l’automobile del settantatreenne, danneggiando il lunotto posteriore. Un’ipotesi è che la vettura abbia frenato di colpo la marcia o che la giovane vittima non si sia accorta del rallentamento del veicolo che lo precedeva, schiantandocisi contro.