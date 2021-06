Dramma sfiorato negli USA, vivo per miracolo un uomo inghiottito da una balena

Protagonista del dramma che stiamo per raccontare è un subacqueo vivo per miracolo. La storia proviene dal lago di Cape Cod, in Massacchussets, in cui un uomo è stato inghiottito da una balena. La vicenda, però, ha avuto un lieto fine dal momento che il sub è stato sputato fuori grazie ad un colpo di tosse dell’animale.

É ancora incredulo il subacqueo che, ricoverato in ospedale, ha raccontato il terribile dramma di cui si è reso protagonista. La storia proviene dal Massacchussets. Stando alle parole dell’uomo, lo scorso 11 giorno il sub si trovava nel lago di Cape Cod a pesca di aragoste ad una profondità di quasi 13 metri.

Durante questo momento, però, una balenottera azzurra si è presentata di fronte all’uomo, inghiottendolo. Ovviamente è stato un evento che ha provocato nell’uomo un forte senso di terrore, in cui ha pensato di morire in qualche modo digerito dall’animale.

Dramma negli USA, il racconto del sub dopo essere stato inghiottito da una balena

La storia, però, ha fortunatamente un lieto fine. Il sub è riuscito di fatto a salvarsi e grazie ad un colpo di tosse della balenottera è stato sputato fuori. Queste sono state le parole con cui l’uomo ha raccontato il dramma sulla sua pagina Facebook:

Ho avvertito una spinta, poi un secondo dopo era tutto nero. Potevo sentire che si muoveva, una sensazione terribile. Ho pensato: ‘Oh mio dio, sono stato inghiottito da uno squalo? Quindi ho realizzato che non vedevo denti e, onestamente, non stavo provando un dolore così intenso.

Dunque, dopo aver capito cosa stava succedendo, l’uomo ha iniziato ad agitarsi per provocare una qualche reazione nell’animale.

Alla fine, dunque, ce l’ha fatta. La sua presenza nel gozzo della balena ha recato all’animale parecchio fastidio tanto che la balenottera ha sputato fuori il subacqueo grazie ad un colpo di tosse. Subito dopo il dramma, l’uomo è stato ricoverato e, ancora incredulo, è davvero sorpreso di essere stato miracolato.