Eddie Hassell, celebre attore statunitense, muore all’età di 30 anni ucciso da un colpo di pistola durante un furto d’auto. Le dinamiche della sua morte non sono ancora chiare ma le autorità hanno già provveduto ad aprire le indagini. Il ragazzo era molto conosciuto nel mondo del cinema grazie a I ragazzi stanno bene e alla serie tv Surface.

Secondo quanto riportato da “The Hollywood“, Eddie Hassell si trovava fuori l’appartamento della sua fidanzata quando all’improvviso è morto. Nel dettaglio, un colpo d’arma da fuoco ha ferito il celebre attore presumibilmente durante un furto d’auto.

Nel momento della sparatoria la sua fidanzata era all’interno della sua abitazione e dunque non ha visto in faccia l’assassino. Tempestivo è stato l’intervento del pronto soccorso il quale ha trasportato di urgenza il ragazzo in ospedale. Il 30enne era ferito gravemente allo stomaco e vani sono stati i numerosi tentativi di mantenerlo in vita.

Peraltro, ci sono ancora molti dubbi che si aggirano sulla morte di Eddie Hassell avvenuta il primo novembre. Alla luce di questo le autorità hanno già aperto delle indagini tramite cui scoprire ulteriori informazioni sulla scomparsa del ragazzo ed individuare l’assassino.

La carriera da attore di Eddie Hassell è iniziata dall’anno 2000 con dei piccoli ruoli al cinema. Il suo debutto è avvenuto nel 2010. precisamente assumendo il ruolo Clay nel film candidato all’Oscar I ragazzi stanno bene. Inoltre, ha recitato anche nella serie tv Surface da cui ha ottenuto grande successo. La recitazione non era la sua unica passione: a Eddie piaceva anche il surf e lo skateboarder.