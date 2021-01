Giacomo si è spento a 19 anni per seguire il suo grande cuore

Giacomo Truini è morto a diciannove anni per un grave incidente. Le parole della sua ex professoressa sono toccanti

Nel corso della serata di ieri – venerdì 28 gennaio – un incidente drammatico al km 82 di via Appia, nel territorio del comune di Pontinia, in provincia di Latina, ha strappato la vita a Giacomo Truini. Un evento sconvolgente anche per l’età del ragazzo: aveva solamente 19 anni. Il giovane era a bordo della sua auto, quando ha improvvisamente sbandato, perdendo il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un pino.

Giacomo Truini: violentissimo impatto

Il violentissimo impatto non ha lasciato alcuno scampo al diciannovenne. Si trovava al volante di un’utilitaria, andata distrutta contro l’albero al margine della carreggiata. Gli accessori di protezione del veicolo si sono rivelati insufficienti. L’entità dello scontro ha vanificato ogni speranza.

Automobile distrutta

Tutti coloro che conoscevano personalmente Giacomo Truini sono rimasti sconvolti dalla comunicazione. I sinistri sono, ancora oggi, un pericolo concreto, causa di numerosi decessi. Di certo, nel momento in cui a pagarne il prezzo è un adolescente (o poco più) brucia in misura maggiore.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 19enne Giacomo Truini dalle lamiere contorte dell’automobile. Tuttavia, il danno era fatto, il destino segnato e nemmeno gli sforzi delle unità accorse hanno permesso di cambiarlo. Affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza, i sanitari non hanno avuto modo di trarre in salvo il ragazzo e hanno constatato, con profonda amarezza, la scomparsa.

Grande cuore

L’ex sindaca di Formia, Paola Villa, che lo ha avuto da studente presso la scuola media Manfredini di Pontinia, ha pubblicato un messaggio di cordoglio. Ricevere in mattinata la notizia del suo tragico incidente le ha provocato un dispiacere immenso: aveva un grande cuore.

Giacomo Truini: il fratello maggiore aveva fatto la stessa fine

Nelle classi della Villa sono passati tutti e tre i fratelli Truini. La prof ricorda ancora perfettamente il tragico incidente stradale, risultato fatale al fratello maggiore di Giacomo, ricordato come un allievo brillante e pieno di vita.