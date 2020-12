Gianfranco Giannini è morto. Indimenticabile il suo “l’ottimismo è il profumo della vita”

Per tutti rimarrà “quello dello spot”, di una celebre catena di negozi di elettronica. Nell’entroterra riminese, a Pennabili, è morto Gianfranco Giannini, 84 anni, amico di Tonino Guerra.

Gianfranco Giannini: la battuta rimasta nella memoria

Il 2020 è stato un anno nefasto. Anche diversi personaggi pubblici ci hanno lasciato e in questo lungo elenco si aggiunge il celebre testimonial, salito alla popolarità per lo spot di metà anni 2000 in cui gli si diceva: “Gianni, l’ottimismo è il profumo della vita”. Una battuta che è ancora ricordata dai più, tanto fu iconica allora. Sul conto di Gianfranco Giannini ce n’è comunque da dire e raccontare.

L’insegnamento trasmesso

Tonino Guerra fu un amico particolarmente caro. Fu proprio il poeta a convincerlo, verso la conclusione degli anni Ottanta, a prendere residenza a Pennabili, paese dell’entroterra riminese a cui aveva dedicato anima e cuore nell’ultimo ventennio. A ricordare Giannini è stato anche Lorenzo Valenti. Attraverso i social l’ex sindaco del Comune romagnolo ha scritto che a Gianni devono riconoscenza, in quanto ha fatto conoscere Pennabili in Italia e nel mondo, con la mostra d’antiquariato.

Gli devono la fortuna di aver avuto tra loro Tonino. E la tutela e la valorizzazione di numerosi beni culturali e storici che senza di lui sarebbero finiti dispersi. Gli fa eco l’attuale primo cittadino di Rimini, Andrea Gnassi: l’insegnamento trasmesso – si legge nella lettera – è di curare le piccole cose che, se belle, sono ugualmente grandi.

La mostra internazionale dell’antiquariato

Gianfranco Giannini – meglio noto come Gianni – se ne è andato all’età di 84 anni. Negli anni Settanta aveva fondato a Pennabili la mostra internazionale dell’antiquariato, dove parecchi artisti avevano avuto l’opportunità di essere accolti e di esporre.

Gianfranco Giannini: messaggi colmi d’affetto

Tra i cittadini di Pennabili vari utenti si sono riversati sui social network dedicando pensieri e messaggi colmi d’affetto per Gianni, diventato famoso nel nostro Paese per lo spot a cui prese parte lo stesso Tonino Guerra, un autentico tormentone.