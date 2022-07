L'attrice Guenda Goria ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina. È stata portata in ospedale dopo che si è sentita male

Guenda Goria ha condiviso un delicato momento della sua vita attraverso il suo account Instagram. L’attrice ha avuto una gravidanza extrauterina ed è stata portata in ospedale.

Si è sentita male e, dopo i controlli, ha scoperto che i suoi dolori erano causati da una gravidanza attaccata alle tube. I medici l’hanno informata che doveva sottoporsi ad un’operazione chirurgica immediata. Ecco le parole della figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria:

Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto.

I fan si sono allarmati alla vista del video, ma la stessa Guenda Goria non era ancora consapevole della causa dei suoi malesseri. Soltanto in seguito, è tornata sui social per aggiornare i suoi numerosi seguaci ed ha spiegato:

Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d’urgenza.

In molti conoscono il problema dell’attrice, che in già in passato aveva rivelato sempre attraverso i canali social. Guenda Goria soffre di endometriosi.

Le parole del compagno di Guenda Goria

Guenda Goria aveva rivelato durante un’intervista di non volere figli, ma da quando ha conosciuto Mirko Gancitano, la sua vita è cambiata. E proprio recentemente ha espresso il desiderio di diventare mamma. Il compagno è fuori l’ospedale, in attesa di sue notizie.

Nonostante il dolore di un momento così delicato, si è trovato costretto a leggere gli insulti degli haters, che hanno accusato l’attrice di essere una bugiarda e di inventare tutto solo per pubblicità. Il compagno ha voluto rispondere a tono a queste persone: