Harry e Meghan, nessuna sicurezza per loro in Canada I canadesi non cacceranno soldi per Harry e Meghan: chi pagherà la loro sicurezza?

Il principe Harry è tornato a Londra per presenziare agli ultimi eventi ufficiali , e per fare pace con sua nonna, forse. Fatto sta che la sua agenda in questi giorni è ricca di impegni, tra questi anche la beneficenza insieme a Bon Jovi. Ma la più grande preoccupazione riguarda i motivi di sicurezza. Harry e Meghan infatti dal 31 Marzo non saranno più sostenuti dalla corona dal punto di vista della security, chi li veglierà quindi?

Quando i duchi di Sussex hanno deciso di dimettersi e rinunciare al loro ruolo di reali, sapevano bene che le conseguenze di questa scelta sarebbero state diverse e relative ai loro modi di vivere. Ufficialmente Harry e Meghan lasceranno la corona il 31 Marzo, ma chi si occuperà della loro sicurezza e di quella del piccolo Archie? Non di certo i canadesi, il Paese ha già dichiarato che non si occuperà di questo. E se la sicurezza di Meghan e del principe ricadesse ancora sui contribuenti britannici?

Sicuramente alcune cose sono ancora da sistemare, così come le finanze di Harry, del resto che il principe sia un vero spendaccione è risaputo da tutti quanti. E a dimostrare che le abitudini del marito di Meghan non sono cambiate è il fatto che per presenziare al primo evento pubblico dopo l’uscita ufficiale dalla famiglia reale, il ragazzo avrebbe prenotato un’intera carrozza di un treno in prima classe per viaggiare da Edimburgo a Londra. Esagerato? Forse. Anche perché neanche suo fratello, destinato a diventare il futuro Re, ha mai viaggiato da solo in una carrozza, anzi: sia William che Carlo in primis solitamente viaggiano con altri passeggeri mentre la regina è l’unico membro reale alla quale è riservata una carrozza intera.

Dopo l’evento di beneficienza con Bon Jovi, in cui il principe si diletterà all’interno del coro per gli Invictus Games, Harry aspetterà Meghan. Alla cerimonia di chiusura dei giochi dedicato ai veterani di guerra dovrebbe infatti partecipare la Markle, magari con il piccolo Archie. La famigliola dovrebbe rientrare a Vancouver il 10 marzo, chissà se nel frattempo, durante la loro permanenza in Inghilterra trascorreranno il loro tempo con la Regina.