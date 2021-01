Il drammatico appello dello stilista malato di COVID: “Non ci sono miglioramenti ma non importa. Vi prego, salvate mia madre”

L'affermato stilista ricoverato in ospedale per polmonite causa Covid-19 afferma: "Salvate almeno mia madre"

Brutto momento quello che sta passando lo stilista Daniel Casalnovo, affermato stilista in Argentina ricoverato in ospedale per polmonite causa Covid-19. Il 2020 per lui è stato un anno davvero difficile e pieno di complicazioni. Infatti, a causa delle restrizioni il lavoro si è azzerato e tutti i risparmi sono serviti per coprire i posti fissi e gli impiegati.

Tutti ora gli chiedono di fare il possibile per superare la malattia e tornare più forte di prima. La triste storia dell’affermato stilista argentino Daniel Casalnovo sta facendo il giro del web. Ricoverato per polmonite causa Covid-19, le sue condizioni sembrano essere complicate.

E proprio dal letto d’ospedale dove è ricoverato, aggiorna continuamente i suoi followers riguardo le sue condizioni di salute che, purtroppo, non sembrano voler migliorare. In uno dei suoi video aveva descritto nel dettaglio le sue condizioni. Queste sono state le sue parole:

Sono attaccato al respiratore e se non me lo tolgo non posso parlarvi. Questa non è una malattia normale, a me sta facendo molto male e continua così. Non so se riuscirò a rivedervi, dubito che possa succedere. Sto molto male e mai avrei pensato di soffrire tanto.

Ai tanti aggiornamenti condivisi sui social per descrivere le sue condizioni di salute, si aggiunge una preghiera molto importante. La richiesta di fare tutto il possibile per salvare mamma Lucia, anche lei affetta da Covid-19 e ricoverata in terapia intensiva.

È in terapia intensiva, lei deve riuscire a salvarsi. […] Vi chiedo una preghiera per la mia mamma, solo per lei. E abbiate cura di voi, proteggetevi.

Conclude così il suo discorso Daniel, invaso dalle lacrime. Lo stilista è risultato positivo dopo il rientro di un viaggio di lavoro presso la costa argentina. I primi sintomi che comparsi sono stati perdita di gusto e olfatto dopo di che la situazione è peggiorata con insorgenza di polmonite e aritmia cardiaca che lo hanno portato al ricovero.