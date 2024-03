In questi giorno sono in corso tutte le indagini per il grave incidente avvenuto nella serata di domenica 17 marzo, nella città di Sassari. Purtroppo tre persone sono decedute e tra queste anche due giovani fidanzati di appena 19 e 16 anni, che erano a bordo della stessa auto.

Gli agenti per poter permettere ai soccorritori di intervenire ed anche per poter fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Adesso però saranno solo gli accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo.

l dramma si è consumato nella serata di ieri, domenica 17 marzo, intorno alle 19. Precisamente lungo la strada che porta da Tottubella all’immissione alle Quattro corsie, che si trova nella provincia di Sassari. I due ragazzi erano a bordo della loro Fiat 500 ed erano diretti alla zona di Alghero. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Probabilmente a causa di un sorpasso azzardato, di un uomo alla guida di un Suv Mercedes, si sono scontrati frontalmente con l’altro veicolo. Una terza macchina, li ha travolti a loro volta. Quest’ultima era con a bordo un’intera famiglia, con una bambina. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno allertato le forze dell’ordine ed i sanitari.

Chi sono le vittime dell’incidente avvenuto a Sassari

CREDIT: TELESARDEGNA

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per i due giovani non hanno potuto fare nulla. Il 19enne si chiamava Christian Foddai, la fidanzata di appena 16 anni Chiara Urgias ed il 40enne Antonio Luigi Murineddu, padre di famiglia che lavorava come meccanico di barche.

Dopo lo scontro anche una terza macchina li ha colpiti. Quest’ultima aveva a bordo una famiglia, con una bambina di 10 anni. Infatti sono tutti ricoverati in ospedale, in codice rosso.

Gli agenti intervenuti, dopo aver ascoltato i racconti di alcuni passanti, hanno scoperto che alla base di questo incidente dovrebbe esserci una manovra azzardata del 41enne che era alla guida del Suv. L’ipotesi è che ha cercato di fare un sorpasso, in un tratto in cui era vietato.