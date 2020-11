Una bruttissima notizia sconvolge il mondo del giornalismo televisivo a stelle e strisce. La reporter Jenny Lenzini è morta, all’età di 26 anni. Un clamoroso annuncio giunto come un fulmine a ciel sereno, sconvolgente per chiunque l’abbia conosciuta.

Jenny Lenzini: l’inizio di una carriera

La donna aveva iniziato a muovere i primi passi in ambito professionale con Waterman Broadcasting, che nel sud-ovest della Florida gestisce le emittenti NBC2 e ABC7, solamente da luglio. Era stato l’inizio di una carriera che sperava la facesse emergere, che la portasse lontano.

Fidanzato deceduto sul colpo

Ancora incredula per tutto quanto è accaduto, la compagnia Waterman Broacasting ha ricordato la triste scomparsa di Jenny Lenzini: ha raccontato le storie che contavano maggiormente per la loro comunità a Lee County e Charlotte County. Aveva professionalità, era diligente in ogni occasione. La ragazza è stata coinvolta in un incidente stradale con il suo compagno.

La 26enne ha perso la vita in seguito ad un incidente mentre era a bordo di una moto guidata dal suo fidanzato. La coppia ha finito per schiantarsi contro un albero. Se il ragazzo è deceduto sul colpo, la giornalista televisiva è stata, invece, trasportata presso l’ospedale di Sarasota (Florida) in aereo, ma non ce l’ha fatta in quanto le ferite riportate erano troppo gravi.

Aveva un brillante futuro

Sotto choc per il tragico accaduto, il superiore Keith Bliven lo ha definito come un pugno allo stomaco. Aveva un futuro brillante davanti a sé, ha fatto grandi cose e ne avrebbe fatte, ha poi concluso.

Jenny Lenzini: gli utenti si stringono in rete per omaggiarla

La tragica morte di Jenny Lenzini ha spinto centinaia di utenti a stringersi in rete per omaggiarla, dedicandole toccanti parole. Su Twitter Jenny era, a propria volta, particolarmente attiva. In varie occasioni aveva dimostrato il suo talento, quella di una giovane che aveva uno splendido avvenire, se solo il destino non le si fosse messo contro.