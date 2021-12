A seguito del gesto di molestia inferito a Greta Beccaglia, la vita di Andrea Serrani è andata in pezzi. Nel corso delle ultime ore la compagna dell’uomo responsabile di quanto accaduto ad Empoli fuori dallo stadio, ha deciso di esprimersi in merito alla vicenda. Stando alle sue dichiarazioni, sempre che la donna abbia difesa a spada tratta il merito. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente l’uomo è finito al centro di numerosi insulti da parte di tutto il web. Alla luce di questo ha deciso di rifugiarsi in un alloggio segreto. Così come dichiarato da lui stesso, l’orrendo gesto compiuto in diretta tv è stato solo un atto di “goliardia”:

Era solo un gesto goliardico. Non ho mai fatto male a nessuno, vivo amando mia figlia, curando i tanti rapporti di amicizia che ho a Chiaravalle e altrove, ho un locale avviato che ho aperto con tanti sacrifici. Quello che mi fa davvero temere sono le conseguenze che potrei subire riguardo a mia figlia. Non sono il mostro di tutta Italia.

Alla luce delle numerose minacce inveito contro Andrea Serrani è intervenuto a sua compagna, Natalia Bigelli la quale ha difeso a spada tratta l’uomo molestatore. Queste sono state le sue parole:

Andry è un grand’uomo, un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone. È dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà di chi ha vicino.

La compagna di Serrani non ha potuto trattenere le lacrime al “Resto del Carlino” lasciandosi andare ad un duro sfogo. Lei stessa ha descritto Andrea come una persona completamente diverso da quella che è apparsa in diretta tv ad Empoli al termine della partita della Fiorentina: