La moglie di Alex Zanardi fa chiarezza: “Passi avanti e passi indietro”

Sono passati ormai diversi mesi da quel terribile incidente che ha coinvolto il campione di handbike, Alex Zanardi. L’uomo, da subito trasferito in ospedale in gravi condizioni, sta ancora lottando nelle cliniche di riferimento, facendo anche qualche piccolo passo avanti.

Proprio nella giornata di ieri Federica Alemanno, neuropsicologa dell’ospedale San Raffaele di Milano, aveva annunciato che il campione aveva ripreso a comunicare con la moglie.

“È stata un’emozione grandissima quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero” spiega la dottoressa. Tuttavia, oggi, a far chiarezza è Daniela Manni, la moglie di Alex Zanardi che gli è sempre stata accanto. Purtroppo, se ci sono stati dei miglioramenti, ci sono stati anche dei passi indietro.

La situazione non è semplice e il peggio non è ancora scongiurato. Per questo, dopo le numerosissime ipotesi e l’entusiasmo dei fan, la donna ha rotto il silenzio e ha rilasciato una breve intervista al Corriere della Sera.

“Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo resta un percorso molto lungo”.

La donna ha sentito il bisogno di precisare un aspetto importante: ″È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare”.

Com’è giusto che sia Daniela Manni, ma anche il figlio della coppia, hanno bisogno di privacy e di tempo. Il percorso è stancante, non solo per il campione che ovviamente soffre, ma anche per i famigliari che continuano a stargli vicino. Tutti si augurano una presta guarigione e per l’ex pilota di Formula 1, si spera anche in un piccolo miracolo.