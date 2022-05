Le condizioni di Eva Henger, dopo il grave incidente in cui è rimasta coinvolta con il marito Massimiliano Caroletti e in cui sono morte due persone, sono peggiorate. A riferirlo in diretta tv, è stata la conduttrice Barbara D’Urso, che è in contatto costante con l’attrice.

Eva Henger è stata operata d’urgenza perché il suo braccio stava andando in setticemia. La D’Urso ha spiegato di aver ricevuto un messaggio dalla modella con il quale, in lacrime, le ha raccontato i difficili momenti che sta attraversando. È costretta a letto, per via delle numerose fratture riportate, alcune delle quali non si possono ingessare.

Era scioccata. Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all’improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri. Nel frattempo mi ha mandato la foto di un tallone. Ha il calcagno fratturato su più parti. Non possono operare il piede, perché non sanno cosa fare: la situazione è delicata fino a questo punto.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti vorrebbero tornare in Italia, ma non sanno come fare proprio per via della delicata situazione dell’attrice.

Barbara D’Urso ha poi trasmesso un servizio con le foto delle condizioni del tallone, spiegando:

A questo piede al momento non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora. Non vi faccio vedere altre foto, ma purtroppo i problemi sono aumentati.

L’incidente di Eva Henger

I due, il giorno dell’incidente, si stavano recando a prendere un cagnolino per la figlia Jennifer, quando sono rimasti coinvolti nel violento impatto, a causa del sorpasso azzardato di un’altra vettura. Si sono scontrati con una macchina che proveniva dal senso opposto. Purtroppo i due passeggeri di quest’ultima sono morti nell’incidente.

Inizialmente, Eva Henger ha pensato che anche il marito fosse morto, il suo cuore si era fermato ed è stato salvato grazie ad un massaggio cardiaco. A seguito delle manovre di primo soccorso, Massimiliano Caroletti ha riportato una frattura allo sterno.

Inizialmente erano stati trasportati in due ospedale diversi, ma ora si trovano ricoverati nella stessa stanza.

Eva Henger non è in pericolo di vita, lei stessa aveva rassicurato che presto tornerà a camminare, ma ci vorrà molto tempo e la sua situazione al momento non è facile.