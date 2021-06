Lo studente spagnolo che combatte i pregiudizi di genere con una gonna

Mikel Gomez è un giovane studente spagnolo di Bilbao del quale in questi giorni si sta molto parlando. Il giovane, infatti, da un po’ di tempo sta portando avanti la sua battaglia personale contro ogni pregiudizio di genere. Il modo in cui Mikel si è presentato a scuola per sostenere la sua battaglia non è passato inosservato al personale scolastico.

Lo studente spagnolo Mikel Gomez è l’ideatore di una vera e propria rivoluzione. Un giorno, infatti, il giovane ha deciso di presentarsi a scuola vestito indossando una gonna. Il suo scopo è stato proprio quello di combattere i pregiudizi di genere.

Ovviamente, l’abbigliamento dello studente spagnolo ha suscitato non poche reazioni di stupore tra il resto degli studenti e il personale scolastico. In particolar modo, la preside ha convocato Mikel per pianificare un incontro con uno psicologo, il quale lo ha tempestato di domande riguardo la sua sessualità.

Dopo tutto quello che ha subìto, Mikel ha deciso di raccontare la sua esperienza su Tik Tok e, nel giro di pochissimi minuti dalla sua condivisione, il video è diventato virale. Oggi il post pubblicato da Mikel Gomez può contare due milioni di visualizzazioni.

Ma la vicenda non finisce qui. Dopo qualche giorno i fatti uno dei professori di Mikel Gomez ha deciso di sostenere la battaglia portata avanti dallo studente e così ha deciso di recarsi a scuola vestito con una gonna. Sui social, Joe Piñas, questo il nome dell’insegnante di matematica di Mikel, ha lanciato il seguente hashtag;

I vestiti non hanno genere.

Con queste parole l’insegnate di Mikel ha dichiarato di voler sostenere anche lui la battaglia contro ogni pregiudizi di genere, così come ha fatto il suo studente: