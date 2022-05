Una tragedia devastante è capitata, nella tarda mattina di ieri martedì 24 maggio, vicino a Torino. Loris Tiberto, pensionato di 76 anni, è stato travolto e ucciso da un camion, mentre era fermo nella corsia di emergenza della tangenziale sud del capoluogo piemontese a cambiare una gomma forata. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi inermi della moglie.

Un’altra vittima sulle strade italiane, l’ennesima. Particolarmente drammatica l’ultima settimana, in cui hanno perso la vita diverse persone.

Barbara De Donatis, di soli 29 anni, è morta in provincia di Brescia per un rocambolesco e sfortunato incidente in moto. Lei era sul sellino posteriore del mezzo guidato dal fidanzato, quando per via della pioggia il mezzo è scivolato a terra. L’impatto con l’asfalto non è stato particolarmente duro, ma la ragazza è scivolata sotto ad un guard rail precipitando in una scarpata.

Poi Luca Bergamaschi, un giovane di solo 18 anni, che ha perso la vita in un incidente in moto davanti agli occhi del papà, lo stesso che gli aveva regalato il veicolo per il suo compleanno.

Per ultimo, la tragedia capitata a L’Aquila, dove il piccolo Tommaso, di soli 4 anni, ha perso la vita. Un’auto parcheggiata fuori dall’asilo nido che frequentava si è sfrenata ed è piombata addosso a lui e ad altri 5 compagnetti.

La tragedia di Loris Tiberto

Loris Tibaldi, alle 12:00 di ieri, martedì 24 maggio, era in auto con sua moglie e i due stavano percorrendo la tangenziale sud di Torino.

All’improvviso una gomma si è forata ed ha costretto l’uomo ad accostare per cambiarla. Proprio mentre stava effettuando la riparazione, un camion è passato e lo ha travolto in pieno, sbalzandolo a diversi metri di distanza.

La moglie dell’uomo e il camionista stesso, fermatosi immediatamente per prestare soccorso, hanno chiamato i soccorritori del 118. Nonostante un tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto nel tragitto verso l’ospedale.

La Polizia ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e per capire a chi attribuire le responsabilità di quanto accaduto.

Nelle prossime ore sarà ascoltata la moglie della vittima, ancora visibilmente sotto shock per la scena a cui ha assistito.