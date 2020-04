Lucia Azzolina ha firmato l’atto per istituire il comitato di esperti per il Piano per la Scuola Piano per la Scuola, lavorare sul dopo: Lucia Azzolina ha firmato un atto per istituire un comitato di esperti

La Ministra per l'istruzione, Lucia Azzolina ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook la notizia di aver firmato un nuovo atto, attraverso il quale ha istituito un comitato di esperti per mettere a punto il Piano per la Scuola. "Ho firmato l'atto che istituisce presso il Ministero dell'Istruzione il comitato di esperti che ci aiuterà a mettere a punto il nostro Piano per la Scuola, un progetto ampio, complessivo, per uscire dall'emergenza ma guardando oltre". "Serve un approccio resilente per superare questa crisi: possiamo farlo costruendo insieme una scuola migliore". "L'emergenza ha ricordato a tutti la centralità del sistema d'istruzione, ma ha anche evidenziato le criticità che la scuola italiana sconta da anni". "Digitalizzazione, formazione, edilizia: priorità su cui non può esserci alcuna esitazione". Lucia Azzolina ha poi evidenziato che un ulteriore problema della scuola italiana, sono le classi pollaio, ovvero troppi alunni in una sola sezione. Un problema che lei stessa aveva evidenziato in passato, ma al quale nessuno ha dato peso, prima di un'emergenza sanitaria che mettesse tra le priorità il distanziamento sociale. Con questo atto, Lucia Azzolina dichiara che è arrivato il momento di lavorare subito sul dopo. Grazie a questo gruppo di esperti, sarà possibile iniziare a progettare il nuovo piano per il nuovo anno scolastico. Queste persone, che comprendono professori e medici professionisti, stileranno proposte e lavoreranno anche sulla salute psicologica di docenti e studenti. Questo comitato dovrà quindi fare delle proposte riguardo il nuovo anno scolastico, sempre tenendo conto dell'emergenza sanitaria attuale. Trovare soluzioni per l'edilizia scolastica e per l'innovazione digitale. Occuparsi della formazione degli studenti e del reclutamento dei docenti. E quindi rilanciare una migliore qualità del servizio scolastico. Ecco di seguito i 18 esperti, che lavoreranno sul Piano Scuola: prof. Bianchi Patrizio, dott.ssa Carimali Lorella, prof. Ceppi Giulio, dott. Di Fatta Domenico, dott.ssa Ferrario Amanda, dott.ssa Fortunato Maristella, prof.ssa Lucangeli Daniela, prof. Melloni Alberto, dott.ssa Pozzi Cristina, dott. Quacivi Andrea, dott.ssa Riccardo Flavia, prof. Ricciardi Mario, prof.ssa Riva Mariagrazia, prof. Salatin Arduino, prof. Sandulli Aldo, dott.ssa Spinosi Mariella, dott. Versari Stefano, prof. Villani Alberto.