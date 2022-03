Nei giorni scorsi Ludovica Visciglia è venuta a mancare a causa di una forte caduta su una giostra al Luna Park di Galliate. Alla luce della sua morte, la procura di Novara ha aperto le indagini ed ha incaricato il medico legale per effettuare l’autopsia. Quest’ultima ha rilevato un terribile trauma cranico che ha causato il suo decesso.

Sabato scorso Ludovica Visciglia è morta a causa di un terribile incidente avvenuto su una giostra. L’adolescente si divertiva sul tagadà del Luna Park di Galliate insieme ai suoi amici per festeggiare il suo compleanno. Attualmente la Procura di Novara indaga sull’accaduto con il fine di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Oltre ad aprire le indagini sul proprietario della giostra e sul figlio minorenne di quest’ultimo, la Procura piemontese ha incaricato un medico legale per effettuare l’autopsia sul corpo di Ludovica. A causare la morte della 15enne è stato un colpo fatale alla testa. Infatti, l’adolescente è morta a seguito di un trauma cranico dovuto al violento impatto sulla giostra.

La Procura di Novara ha rilasciato il nulla osta alla famiglia Visciglia per i funerali dell’adolescente. Dunque il medico legale non effettuerà ulteriori analisi sul corpo della vittima. Per gli indagati si ipotizza un reato per omicidio colposo.

La prima ipotesi fa riferimento all’eccessiva velocità della giostra e al suo mal posizionamento. Infatti, l’attrazione si troverebbe vicino ad alcuni alberi contro i quali la 15enne avrebbe sbattuto la testa. A dimostrazione di questo c’è una testimonianza da parte della zia della vittima. Queste sono state le sue parole:

Sulla giostra c’era anche mio figlio. Erano tutti seduti, e arrivati all’ultimo giro lei deve avere urtato contro uno degli alberi accanto alla giostra.

Non è tutto, la procura di Novara ha intenzione di ricorrere anche ad una consulenza tecnica sull giostra con il fine di rilevare qualche malfunzionamento. Tra le varie testimonianze dei presenti c’è anche il video di una ragazza che potrebbe aver ripreso il momento della tragedia al Luna Park.