È di poche ore fa la triste notizia della scomparsa di Giangavino Sulas. Il noto giornalista, conosciuto per la sua esperienza della cronaca nera e per i suoi 45 lunghi anni di carriera, è morto all’età di 78 anni.

Tutti hanno avuto modo di conoscere Giangavino Sulas nei salotti Mediaset e in particolare durante le puntate della trasmissione televisiva Quarto Grado, dove era spesso ospite.

Proprio il conduttore di Rete 4, Gianluigi Nuzzi ha voluto pubblicare un commovente post per salutare il giornalista:

Caro Giangavino te ne sei andato in punta di piedi, sempre secondo il tuo stile di uomo gentile, cronista di altri tempi, senza mai rinunciare ad esprimere le tue idee, talvolta in solitudine. Questo nostro mestiere significa anche ironia, autoironia sulla commedia della vita e tu ne sei maestro. E per questo non uso il verbo al passato perché le tue lezioni rimarranno sempre. Grazie.