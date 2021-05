Lutto nel mondo sportivo: il ciclista è morto per Covid a 30 anni

Lutto nel mondo dello sport. Il coronavirus non si ferma e continua a portare via le sue vittime. Dal Cile, infatti, arriva la notizia della scomparsa di Cristopher Marsilla, ciclista professionista che nel corso della sua carriera ha ottenuto premi importanti. A soli 30 anni se ne va un grande campione del ciclismo. Ecco l’ultimo post del 30enne prima di morire.

Fra pochi giorni avrebbe compiuto 31 anni Cristopher Mansilla, il giovane ciclista scomparso prematuramente a causa del Covid. La notizia arriva dal Cile in cui il Ministro dello Sport ha espresso tutto il cordoglio del Paese. Ecco le parole del Ministro dello Sport cileno:

Siamo profondamente dispiaciuti per la partenza del nostro amato ciclista Cristopher Mansilla, che ci ha lasciato ieri sera quando aveva solo 30 anni.

Così come il Ministro dello Sport, anche il Comitato Olimpico cileno ha voluto condividere un messaggio:

Riposa in pace. Dal Team Chile ci rammarichiamo per la morte di Christopher Mansilla, un eccezionale ciclista di soli 30 anni e pluripremiato panamericano.

Lutto nel mondo sportivo, il messaggio di Cristopher Mansilla prima di morire

Il coronavirus avanza e provoca, purtroppo, la sua ennesima vittima. In queste ore tutto il mondo sportivo è in lutto per la scomparsa di Cristopher Mansilla. Il 30enne è scomparsa a causa di una trombosi polmonare, una delle conseguenze del Covid-19. Qualche giorno prima di morire, il noto ciclista aveva condiviso un messaggio sulla sua pagina Facebook. Ecco le sue parole: