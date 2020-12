Lutto per il principe Harry, è morta Lady Celia Vestey all’età di 71 anni. A diffondere la notizia, la testata giornalistica Daily Telegraph. La donna era una delle madrine di battesimo del Duca di Sussex, scelta proprio dal Principe Carlo e dalla Regina Elisabetta II.

Faceva parte del “circolo delle corse” della regina ed era una cara amica di suo figlio Carlo. Era la moglie del cortigiano reale e uomo d’affari multimilionario Samuel Vestey, terzo barone Vestey.

Le notizie riportate affermano che Lady Celia Vestey si è spenta improvvisamente ma pacificamente. Il principe Harry negli anni è rimasto in contatto con i tre figli della donna: William, Arthur e Mary. Ha inviato le sue sincere condoglianze per la morte della sua madrina, ma ha deciso di rimanere a Los Angeles e di non tornare a Londra, nemmeno per le festività natalizie.

Le fonti britanniche affermano che la madrina ha sempre mantenuto un rispettoso e affettuoso rapporto con Harry, partecipando al suo matrimonio del 2018, così come al matrimonio del 2011 del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Nell’avviso di morte pubblicato sul Daily Telegraph, si legge:

Adorata moglie di Sam. Madre molto amata di William, Arthur e Mary e nonna di Ella, Frankie, Sam e Cosima. Funerale familiare privato. Servizio commemorativo più tardi.

Credit video: Daily News – YouTube

Chi era Lady Celia Vestey

Nata nel 1949 con il nome di Celia Elizabeth Knight, figlia del maggiore Hubert Guy Broughton Knight e di Hester Loyd. Nel 1981, Celia divenne Lady Vestey per il suo matrimonio con Lord Vestey, che allora si occupava dei cavalli. I suoi compiti includevano la partecipazione a cerimonie come l’uomo responsabile dei Royal Mews e delle carrozze e dei cavalli della Regina.

Apena tre anni dopo il suo matrimonio, Celia venne scelta dalla Regina e dal principe Carlo come la madrina di battesimo di Harry, insieme ad altre cinque persone: il principe Andrew, Lady Sarah Chatto, Bryan Organ, Gerald Ward e l’ex coinquilina della principessa Diana, Carolyn Bartholomew.