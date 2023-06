Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha aperto la trasmissione parlando del caso di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano e ricordando la perdita di una madre e del suo bambino Thiago.

Ha scelto di fare riferimento all’intervista della madre di Alessandro, la signora Sabrina e si è rivolta a lei con una frase che ha subito suscitato numerose critiche: “Si, suo figlio è un mostro”. Le stesse parole che la donna ha detto durate l’intervista fatta con il programma La vita in diretta, ma che ripetute da Mara Venier, non sono state affatto apprezzate dal pubblico.

Così la conduttrice, al termine della puntata di Domenica In, si è voluta scusare con Sabrina, sottolineando che la sua intenzione non è stata di certo quella di mancarle di rispetto e che comprende il dolore che sta provando in questo momento. Suo figlio Alessandro Impagnatiello ha messo fine alla vita della fidanzata Giulia Tramontano e del loro bambino Thiago, che sarebbe nato tra poco più di un mese.

All’inizio ho voluto ricordare Giulia Tramontano, poi ho parlato della mamma dell’assassino, che ha confessato e che tutti definiscono un mostro. Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Io ho visto la sua intervista drammatica, che ha fatto male anche a noi. Straziante, credo che il dolore sia enorme. Quando ho detto quelle parole ‘Si, suo figlio è un mostro’, io non volevo assolutamente mancarle di rispetto. Io le chiedo scusa.

Signora Sabrina, lei è una vittima che sta affrontando un dolore immenso. Vedere quell’intervista mi ha straziata, perché posso capire cosa stia vivendo, se ho sbagliato all’inizio le chiedo scusa. Voglio farle sapere che le siamo vicini, perché il dolore è enorme.

Criticato anche Alberto Matano per l’intervista alla madre di Alessandro Impagnatiello

Anche il conduttore Alberto Matano è stato molto criticato in questi giorni per aver mandato in onda l’intervista della madre di Alessandro Impagnatiello. Ma il conduttore ha voluto spiegare che è giusto, in questo momento, dare voce anche alla famiglia dell’accusato. Perché anche loro stanno soffrendo, hanno scoperto che quell’uomo per bene che credevano di aver cresciuto, ha compiuto un gesto che non potranno mai perdonare.

Alessandro ha spezzato la vita di una ragazza di soli 29 anni, incinta di 7 mesi e del frutto del suo grembo, che presto sarebbe nato e avrebbe portato gioia. Tutto al culmine di una lite, perché Giulia Tramontano voleva lasciarlo dopo aver scoperto il suo tradimento con una collega di lavoro.