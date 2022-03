In occasione di un’intervista rilasciata a “Le Parisien”, Olena Zelenska ha deciso di parlare dell’operato di suo marito Volodymyr Zelensky nel bel mezzo della guerra In Ucraina. La First Lady ucraina ha dichiarato che quest’ultimo non lascerà mai il suo Paese. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Olena Zelenska ha deciso di aprire il suo cuore a “Le Parisien” rilasciando alcune dichiarazioni su suo marito Zelensky. Sin dall’inizio dell’invasione, la Firt Lady ucraina si è schierata con il presidente rimanendo sempre al suo fianco e sostenendo il suo operato. Nel corso dell’intervista la donna ha dichiarato:

Mio marito non lascerà mai l’Ucraina.

In questi giorni di guerra in cui è costretta a rimanere lontana dal suo coniuge, la First Lady si impegna a dare tutto il suo supporto a quest’ultimo ammirando ogni suo gesto:

Ammiro quest’uomo? Ogni singolo giorno. Sono sorpresa? No. Volodymyr è sempre stato così: determinato e calmo in quello che fa. In tempo di guerra, tutti gli ucraini e il mondo intero hanno visto chiaramente i suoi principi e ne hanno sentito la forza. Non abbandonerà mai ciò che è nell’interesse dell’Ucraina.

Al giornale francesce, Olena ha anche voluto fare un ringraziamento speciale a tutte le compagne dei leader degli altri paese per aver aiutato numerosi profughi a scappare dalla guerra.

Tra queste ultime troviamo in particolare Brigitte Macron. La Fist Lady francesce è stata la prima ad accogliere l’appello di Zelenska agli inizi dell’invasione all’Ucraina da parte di Putin. Queste erano state le sue parole:

Il mio appello è stato finalmente ascoltato. Voglio ringraziare tutti gli europei che ora stanno aiutando la nostra gente, dando loro una casa, nutrendoli, incoraggiandoli.

Grazie a Olena Zelenska, i bambini ucraini malati di cancro si sono potuti trasferire in Polonia per essere curati. Infatti, dopo essere stati nella città di Leopoli, qui hanno ricevuto le cure migliori.